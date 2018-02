Biellese in lutto per la morte di Paolo Duò

BIELLA - Biella e Biellese in lutto per la notizia della morte di Paolo Duò, 42 anni, originario di Occhieppo Superiore. L'uomo è morto la notte scorsa per una grave forma tumorale, che l'ha colpito in modo fulminante. Duò lascia una bimba, Vittoria, e la compagna Chiara Dallere con cui viveva a Vigliano. Il funerale si terrà alle 15 di oggi pomeriggio, 17 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Superiore. La notizia ha colpito il territorio, dove l'uomo era conosciuto e ben voluto.