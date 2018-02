Biella: ladri in azione in un bar

BIELLA - Vari pacchetti di sigarette, per un valore non ancora quantificato, sono finiti nel bottino dei ladri che nella notte di venerdì 16 febbraio, hanno preso di mira un bar di Biella. A fare l'amara scoperta è stato il titolare, un 50enne di Mongrando, che all'apertura ha trovato la porta d'accesso forzata e la merce sparita. Ladri in azione, sempre in città, in un'abitazione di via Ivrea, da dove sono spariti un paio di orologi. A presentare denuncia ai carabinieri è stata la padrona di casa, una donna di 59 anni, che ha trovato le stanze mese a soqquadro. E ancora, a Pettinengo, ignoti hanno cercato di fare irruzione nell'appartamento di un uomo di 49 anni, mandando in frantumi una finestra. Dalle prime informazioni, comunque, pare che non abbiano asportato nulla.