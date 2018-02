Valle Mosso: violenta lite tra condomini

VALLE MOSSO - I carabinieri sono dovuti intervenire ieri, sabato 17 febbraio, in un immobile di Valle Mosso, dove era scoppiato l'ennesimo violento litigio tra due condomini: lui di 74 anni e lei di 82. Motivo della discussione, il fatto che lei spostasse in continuazione i mobili, arrecando disturbo. Ma non basta. L'uomo, alterato, avrebbe detto agli operatori dell'112 che se non fosse giunta subito la pattuglia, ci avrebbe pensato da solo a far smettere i rumori. Alla fine, la vista delle divise ha riportato i due soggetti alla calma.