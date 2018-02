Sordevolo: ladri in azione in due alloggi

SORDEVOLO - Ladri in azione a Sordevolo, dove sono riusciti a fare irruzione in una villetta bifamiliare, di una donna di 68 anni. Per entrare nell'appartamento al piano terreno hanno forzato la porta d'ingresso, mentre per accedere nell'alloggio al secondo piano infranto una finestra. Alla fine se ne sono andati con una cinquantina di euro in contanti. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il figlio della proprietaria, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri.