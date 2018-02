Romeno tenta di rubare alla Samar di Mottalciata

MOTTALCIATA - Un romeno di 32 anni, G.A., pluripregiudicato, residente a Roasio, è stato denunciato ieri, sabato 17 febbraio, dai carabinieri, per furto aggravato. Erano da poco passate le 12 quando un passante ha notato all'interno dell'azienda Samar di Mottalciata, chiusa da tempo, movimenti sospetti. Ha fatto così scattare l'allarme e sul posto, in pochi minuti, si è portata una pattuglia dell'Arma, in tempo per bloccare il 32enne. Sul suo furgone, è stata rinvenuta una batteria per auto, sottratta nello stabilimento.