Sessantenne denunciato per tentato furto

BIELLA - Un 60enne di Biella, conosciuto da tempo alle forze dell'ordine, è finito nei guai per aver cercato di rubare generi alimentari per un valore di 50 euro. Ieri, sabato 17 febbraio, è entrato in un supermercato di Occhieppo Inferiore e ha iniziato a prelevare del cibo dagli scaffali, celandolo poi sulla sua persona. I suoi movimenti sono stati notati dagli addetti dell'esercizio commerciale, che sono riusciti a bloccarlo prima che si allontanasse. Ora è stato denunciato per tentato furto.