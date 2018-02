Oggi il funerale del provveditore Zanotti

BIELLA - Mondo della scuola in lutto per la morte di Marco Zanotti, stroncato da un tumore, avvenuta qualche giorno fa. Oggi pomeriggio verrà celebrato il funerale del provveditore agli studi del Biellese, conosciuto e stimato. L'uomo aveva 49 anni. L'uomo viveva a Mongrando, con la famiglia, dopo aver lavorato per anni della zona del Verbano Cusio Ossola. L’uomo è stato ucciso da un tumore che si era manifestato qualche anno fa. A Biella era arrivato nel 2013, in qualità di sostituto di Piergiorgio Giannone, andato in pensione dopo una quindicina di anni a guidare le scuole della provincia. Marco Zanotti lascia la moglie e due figli.