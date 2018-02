Biella: raggirata coppia di tabaccai

BIELLA - Una giovane coppia di tabaccai, di Biella, sono stati truffati di 300 euro, con una tecnica alquanto singolare. Qualcuno ha telefonato in negozio dicendo di essere un operatore della Lottomatica e che era stata registrata un'anomalia nell'emissione dei codici. Ha così convinto la donna a effettuare tre ricariche da 100 euro l'una, rassicurandola sul fatto che l'apparecchiatura era stata scollegata dalla rete. Soltanto più tardi, la commerciante si è accorta di essere stata raggirata e si è rivolta ai carabinieri. Dai primi accertamenti è emerso che la telefonata era partita da un numero fisso di Napoli, che nulla aveva a che fare con Lottomatica. Ora le indagini proseguono per risalire al truffatore, che potrebbe aver colpito altrove in Italia.