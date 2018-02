Pietro Micca sugli scudi a Verbania

BIELLA - Altri risultati per la ginnastica targata Pietro Micca che ha gareggiato sabato 17 febbraio a Verbania nel campionato di Serie D: ottimo piazzamento per la squadra Allieve LA che ha guadagnato il 5° posto nella classifica assoluta con Vittoria Pecollo, Vittoria Arcuno, Letizia Meirone, Maddalena Rizzo, Claudia Stievano, Angelica Monguzzi e Margherita Nelva. Tra le più giovani in gara e all’esordio in questo campionato le ginnaste hanno eseguito una buona prova. Nota di merito a Margherita Nelva autrice di una splendida esecuzione alla fune e capace di conquistare il secondo punteggio assoluto, battendo molte ginnaste più grandi ed esperte.

PODIO - Grande prova anche per le Allieve LB: Allegra D’adamo. Francesca Beltramo, Ginevra Settilio, Elisa Tosetto e Carolina Rosso che ottengono il 6°punteggio di giornata. Ginnaste molto concentrate e determinate che sono riuscite a portare a termine una prova convincente. Chiudono la giornata in bellezza le Allieve LC, Giada Gastaldi, Giulia Cruciani, Alessia Saporito, Emilia Rizzo, Costanza Perinotti e Francesca Bocchino che con una prova di carattere agguantano il terzo posto del podio. Grintose e sorridenti hanno saputo dimostrare il loro valore e il loro potenziale tanto da pensare che il bronzo per loro non sia abbastanza. Festeggiano le tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina, Gaia Cincotta e Elisabetta Rosso in attesa di riconfermarsi a Biella, dove si terrà la seconda prova.