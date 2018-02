Scuola Pallavolo Biellese guarda ai play off

BIELLA - E’ tornata a vincere la formazione di Serie D targata Scuola Pallavolo Biellese che sabato ha conquistato tre punti sul campo di Villar Perosa, imponendosi con un netto 3-0 (17-25; 18-25; 19-25) sui padroni di casa. Per la quattordicesima giornata di campionato coach Barazzotto si è affidato ancora una volta ad Emanuele Frison in palleggio opposto a Guala, Bertuzzi e Solivo al centro, gli schiacciatori David Frison e Mattia Rastello in banda, Vicario libero.

LA GARA - Un’ottima partita quella degli ospiti, che hanno saputo reagire con grande carattere allo stop della settimana scorsa contro Borgofranco e si sono dimostrati bravi ed efficaci in tutti i fondamentali contro una squadra giovane ma tecnicamente molto preparata. A fine gara c’è molta soddisfazione tra le fila biellesi, come ha dichiarato lo schiacciatore Luca Sartini: «Sono molto felice perché era da un po' che non giocavamo così, non era una partita facile da affrontare poiché nelle ultime tre giornate avevamo subito parecchio, non tanto tecnicamente quanto caratterialmente, ultimamente infatti era mancata la grinta che all'andata ci aveva permesso di giocare al meglio. Sapevamo che loro erano favoriti poiché in casa sono sempre riusciti ad ottenere dei buoni risultati. Ne abbiamo parlato molto durante gli allenamenti, serviva una prova di carattere e così è stato, siamo riusciti a concedere poco, limitando gli errori e portando quindi a casa un'ottima prova di squadra». Ora ad attendere i biellesi c’è un altro impegno fondamentale per la lotta ai playoff a cui avranno accesso le prime due squadre del girone: la sfida contro la Novarclean Volley, attualmente seconda in classifica a quota +6 dai biellesi, che occupano invece il terzo posto. L’appuntamento è quindi per sabato 24 febbraio alle ore 20:30 ad Occhieppo Inferiore dove i padroni di casa proveranno a riscattare il 3-1 subito all’andata.

Tabellino: Rastello 1, Bertuzzi 4, Frison D. 17, Sartini 1, Fileppo, Guala 9, Frison E. 5, Solivo 6, Pettenati n.e., Vicario (L), Anselmi (L).

Classifica: Borgofranco Pallavolo 32, Novarclean Volley 32, Scuola Pallavolo Biellese 26, Casa Della Gomma San Paolo 20, Reba Volley 14, Rabino Sport Valchisone 13, Pallavolo Alba 12, Bistrot 2mila8 Domodossola 11, Erreesse Pavic 9, Stamperia Alicese 2.