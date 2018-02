Tutto pronto per “Gli Orsi Talent Show”

BIELLA - Il centro commerciale Gli Orsi si prepara ad accogliere «Gli Orsi Talent Show», un’appassionante sfida di abilità artistiche che vedrà i 16 migliori talenti del territorio, selezionati su Facebook, esibirsi dal vivo a Gli Orsi nei pomeriggi di domenica 4, 11 e 18 marzo. Tutti i talenti che desiderano partecipare potranno postare un video della propria performance all’interno della pagina Facebook «Gli Orsi Talent Show» dalle ore 12 di lunedì 19 alle ore 18 di mercoledì 28 febbraio. Gli autori dei 16 video che riceveranno il maggior numero di like saranno i protagonisti delle successive fasi live del concorso. La prima emozionante sfida dal vivo si terrà domenica 4 marzo presso la galleria del centro commerciale Gli Orsi, a partire dalle ore 17, e vedrà salire sul palco i sedici protagonisti preferiti sulla fanpage. I 16 talenti avranno la possibilità di esibirsi davanti ad una giuria tecnica con la stessa performance del video postato. Domenica 11 marzo, sempre dalle ore 17, l’avvincente semifinale attenderà i 10 partecipanti che avranno superato la prima prova per una nuova e diversa esibizione dal vivo sul palco della galleria commerciale. La giuria presente selezionerà i 5 concorrenti più talentuosi e darà loro la grande opportunità di accedere all’ultimo appuntamento del Talent Show. A concludere il contest sarà l’attesissima finale di domenica 18 marzo, a partire dalle ore 17, che vedrà la conduzione di Rudy Zerbi, il simpaticissimo conduttore radiofonico e giudice televisivo. I concorrenti rimasti in gara si sfideranno mostrando a tutti il talento che li contraddistingue e stupiranno il pubblico e la giuria con una nuova esibizione. Ad affiancare gli altri giurati nella valutazione, ci sarà Garrison Rochelle, l’amatissimo coreografo americano conosciuto per il suo ruolo all’interno del programma tv «Amici». La prima, la seconda e la terza migliore performance saranno omaggiate con una targa celebrativa.

IL DIRETTORE - Stefano Pessina, direttore del centro commerciale, ha dichiarato: «Siamo estremamente felici di ospitare un contest all’insegna della creatività e dell’intrattenimento, stimolando tutti i talenti del territorio a mettersi in gioco e a mostrare le proprie qualità. La sfida vuole coinvolgere grandi e piccini in un divertente momento di svago dedicato alle più svariate abilità artistiche dei nostri ospiti!».