Droga in casa, una donna finisce nei guai

RONCO BIELLESE - Lo scorso 14 febbraio militari della Guardia di Finanza, a Ronco, hanno individuato una donna di 49 anni domiciliata nel Biellese, con precedenti specifici, successivamente trovata in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish. Nello specifico, un militare con una notevole esperienza professionale nel particolare settore, avendo notato un insolito comportamento della predetta persona, è riuscito a risalire alla sua identità e, successivamente, avvalendosi anche delle banche dati in uso al corpo, ad approfondire le notizie acquisibili sul suo conto. I dati emersi inducevano il militare a procedere di iniziativa, assieme ad altri colleghi, al fermo della suddetta persona e alla successiva perquisizione domiciliare. Nel corso delle relative operazioni venivano rinvenuti, abilmente occultati in uno scomparto della cucina, oltre 55 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. La sostanza è stata, quindi, cautelata e posta sotto sequestro., mentre nei confronti della donna è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, per detenzione di stupefacenti.