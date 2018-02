Ruba oggetti di valore in casa per comprare droga

BIELLA - Sottrae oggetti di valore in casa per comprare droga. È bastato poco così a una minore biellese per rovinarsi la fedina penale, per colpa di un adulto. Da quanto è emerso dalle indagini, la ragazzina avrebbe consegnato l'oro preso in casa a un uomo, ora indagato per ricettazione, mentre altri due soggetti sono stati denunciati per spaccio. Un'indagine ancora aperta, da parte dei carabinieri, che potrebbe portare a nuovi sviluppi.