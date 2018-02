Lavori e disagi in città

BIELLA - Proseguono gli scavi per la sostituzione delle condutture del gas lungo via Tripoli. Il cantiere ha superato il semaforo con via Galimberti e ora la carreggiata in direzione di via Torino è parzialmente chiusa al traffico nel tratto tra l'incrocio e via Schiapparelli. Per chi percorre in via Galimberti in direzione Nord è vietata la svolta a destra, per chi la percorre in direzione Sud è interdetta la svolta a sinistra.

STOP - Da ieri via Piave è chiusa alle auto nel tratto a ridosso della rotonda con via Carso per la prosecuzione dei lavori alla rete gas che erano iniziati alla fine del 2017. Il traffico è interdetto in entrambe le direzioni nel tratto fino a via Gorizia e sulla rotonda in direzione Sud la carreggiata è leggermente ristretta