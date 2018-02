Muore prima dell'arrivo dell'ambulanza

BIELLA - Lutto a Biella per la scomparsa di Luciano Morettin, 80 anni, deceduto oggi per un malore. Sentosi male, intorno alle 4, ha contattato il 118. Quando l'èquipe medica è arrivata in via Cantone Barbera, a Pavignano, nessuno ha aperto. Immediato l'arrivo di vigili del fuoco e carabinieri, che hanno trovato l'uomo esanime. Avvertita la figlia, ignara dell'accaduto, è stato rilasciato il nulla osta per la sepoltura.