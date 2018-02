Sandigliano: Porsche contro cinghiale

SANDIGLIANO - Ancora un incidente, nel Biellese, causato da un cinghiale che, ieri, martedì 20 febbraio, ha attraversato una strada. A restare in panne con il veicolo, una Porsche, è stato un 70enne di Pralungo, che ha colpito l'ungulato in via Casale, a Sandigliano. L'animale, subito ripresosi, si è dato alla fuga nei boschi, mentre l'automobilista ha dovuto chiedere aiuto. Ingenti i danni al mezzo.