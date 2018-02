Addio a Rosella Carabelli, con il marito fondò Ski Sises

BIELLA - Città in lutto per la morte di Rosella Carabelli, figura storica del negozio Ski Sises. La donna era la moglie di Luigi Bruno, con cui aveva aperto l'attività in via Lamarmora diventata negli anni un punto di riferimento per tutti gli sportivi biellesi. I due si son conosciuti da giovanissimi e da circa mezzo secolo erano sposati, dando vita alla rinomata attività commerciale. Rosella Carabelli da circa 13 anni combatteva contro una forma tumorale, che negli ultimi tempi si è aggravata. I funerali della donna, che aveva 77 anni, si sono svolti nella chiesa di San Paolo questa mattina. Insieme ai figli, Roberto e Cristina, oggi si sono stretti accanto a Luigi Bruno, anche i cinque nipoti che amava: Jacopo, Matti, Evelina, Pietro e Giovanni.