BIELLA - "Facciamo ripartire l'Italia». Questo il titolo del convegno organizzato da Forza Italia, programmato per sabato 24 febbraio (ore 18) all'Agorà Palace di via Lamarmora. A fare gli onori di casa Paola Vercellotti, candidata al Senato e coordinatrice provinciale del partito. Due gli interventi previsti, quelli di Gilberto Pichetto (coordinatore regionale e candidato al Senato nel collegio uninominale Biella/Vercelli/Casale e di Paolo Romani (senatore e capogruppo per il partito di Silvio Berlusconi). Modererà l'incontro Danilo Rapetti (vice-coordinatore regionale). Prenderanno la parola, inoltre, per illustrare il programma e per presentarsi: Maria Rizzotti e Lucio Malan, Osvaldo Napoli, Daniela Ruffino, Claudia Porchietto, Paolo Zangrillo, Roberto Pella, Diego Sozzani, Mirella Cristina, Luca Pedrale e Benny Nicotra.