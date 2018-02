BIELLA - Anche quest'anno Biella aderisce a M'illumino di meno, la campagna per il risparmio energetico lanciata dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar. Venerdì 23 febbraio, la giornata prescelta per questo appuntamento, in città resteranno spente le luci attorno alla Fons Vitae di viale Matteotti. L'iniziativa è nata dal 2005 come richiesta agli ascoltatori della trasmissione di spegnere tutte le luci della casa alle 18 del giorno in cui era stato firmato il protocollo di Kyoto. Quest'anno un altro invito particolare è quello a spostarsi a piedi "perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo".

DECALOGO - Valgono per tutti i giorni e non soltanto per venerdì 23 invece le raccomandazioni del decalogo di M'illumino di meno. Eccole: spegnere le luci quando non servono; spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici; sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l’aria; mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola; se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre; ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria; utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne; non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni; inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni; utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto; utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.