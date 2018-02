Polizia: donna denunciata per spaccio

BIELLA - Viaggiava con 25 grammi di hashish e un coltello a serramanico in borsa la 50enne di Ronco controllata, nei giorni scorsi, da una Volante della Polizia, mentre si trovava su un'auto con altri soggetti. La donna ha consegnato spontaneamente agli operatori, assumendosi le sue responsabilità. È stata denunciata per detenzione e spaccio di droga, oltre che per porto abusivo di oggetti atti a offendere.