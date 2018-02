Assalto nella notte al bar di Diego Minessi

BENNA - Ignoti sono entrati in azione la scorsa notte, in paese. I ladri sono entrati nel bar "Pilla And Food", sulla strada Trossi, di proprietà di Diego Minessi, fratello dell'ex giocatore della Pallacanestro Biella Nicola, ora dirigente della squadra rossoblù. I malviventi hanno forzato la finestra del bagno, dove non funzionavano i sensori del sistema d'allarme, entrando poi nella sala dove sono presenti diverse macchinette di video-poker. I ladri le hanno quindi danneggiate, prendendo tutto il contenuto, per poi tentare di fare altrettanto con le macchinette cambia monete in un altro spazio del bar/ristorante. A quel punto però è scattato il sistema d'allarme, con tanto di fumogeni. I ladri se la sono quindi data a gambe. I rilievi e le indagini del caso sono affidate ai militari dell'Arma dei carabinieri. Da quantificare i danni ed di eventuale materiale sottratto.