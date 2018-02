Voto e lavoro, candidati a confronto nella sede di Cna

BIELLA - Nuovo appuntamento elettorale per gli aspiranti senatori e deputati del Biellese. In vista delle prossime elezioni nazionali del 4 marzo, infatti l'Associazione artigiani e P.M.I. ha organizzato un faccia a faccia pubblico. L'appuntamento è per martedì 27 febbraio, nella sede di via Repubblica 56. I dirigenti di Cna presenteranno ai candidati che raccoglieranno l'invito, una serie di proposte care all'associazione, contenute nel documento dal titolo inequivocabile: "La politica che non pensa alle piccole imprese perde di vista il Paese». Saranno quindi i temi del lavoro ad aprire il confronto, che comunque toccherà anche altri temi di attualità. L'inizio è programmato per le ore 18.