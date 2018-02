Cacciati dalla città tre stranieri che si aggiravano per il centro

BIELLA - Tre sudamericani, due uomini e una donna, sono stati controllati e muniti di foglio di via obbligatorio dalla Polizia. I soggetti, di età compresa tra i 27 e i 62 anni, tutti residenti a Milano, si aggiravano con fare sospetto in via Italia, a Biella, quando sono stati notati dagli operatori. Muniti di auricolari con cui si tenevano in contatto, continuavano a guardare, con troppa attenzione, le vetrine di alcune gioiellerie. Alla fine sono stati bloccati e controllati, trovati in possesso di documenti contraffatti e di un coltello. Adesso non potranno più rimettere piede in provincia.