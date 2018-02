Allarme bomba in via Italia

BIELLA - Intervento dei carabinieri oggi, venerdì 23 febbraio, in via Italia, a Biella, per un pacco sospetto. A notarlo,intorno alle 14, un cittadino, che ha dato subito fatto scattare l'allarme. Due contenitori in cartone, coperti dalla plastica, abbandonati sopra a un cestino dei rifiuti, senza alcun recapito. Pochi istanti e una pattuglia dell'Arma è giunta sul posto. Gli operatori, mettendo a rischio la loro incolumità, lo hanno controllato. Dentro solo plastica, abbandonata da un soggetto che, incurante delle regole, se ne è disfatto.