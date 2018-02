Compra in rete una scheda per il computer. Truffa da 370 euro

CANDELO - Ennesima truffa sul web. La vittima è un uomo residente in paese, di 33 anni, che ha presentato la denuncia alla locale stazione dell'Arma. L'uomo ha dichiarato ai militari di aver comprato una scheda video per un computer, sul portale Subito.it. Fatta la ricarica sulla carta Poostepay del presunto venditore, la tessera acquistata non l'ha mai vista. Il candelese ha quindi presentato denuncia contro un uomo di 43 anni residente a Pescara. Per la scheda del pc la vittima aveva versato 370 euro.