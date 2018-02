Vigliano: minore scappa da una comunità

VIGLIANO - Da ieri, venerdì 23 febbraio, è scattato nel Biellese il protocollo di ricerca per un 17enne, di origini albanesi, allontanatosi dalla comunità di Vigliano, dove era ospitato. A dare l'allarme è stato il responsabile del centro, quando non lo ha visto rientrare. Immediatamente si sono attivati i carabinieri, che ora stanno cercando di capire dove possa essere andato. Dai primi accertamenti, sembra che il giovane stia cercando di raggiungere un familiare che vive in un'altra regione. Il 17enne potrebbe muoversi su mezzi pubblici, quanto chiedere un passaggio a qualche automobilista. Altre informazioni, vista l'età e la delicatezza del caso, non ne sono state fornite, ma chi dovesse incrociarlo può rivolgersi all'112.