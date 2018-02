Ladri rubano le chiavi di una casa e la svuotano

BIELLA - Parcheggia l'auto fuori da un locale del Cossatese e qualcuno ne approfitta per rubargli le chiavi di casa e derubarla. Vittima del furto una donna residente in zona che, ieri sera, tornata a riprendere il veicolo, dopo aver trascorso qualche ora in compagnia di conoscenti, ha trovato uno dei finestrini in frantumi. Ma non finisce qui. Erano sparite anche le chiavi dell'abitazione, che aveva lasciato nel vano porta oggetti del cruscotto. Rientrata nell'appartamento, l'amara scoperta: qualcuno era entrato e, dopo aver messo le stanze a soqquadro, si era impadronito di tutti gli oggetti d'oro. Ladri in azione anche a Salussola, dove hanno sottratto un paio di orologi e monili preziosi. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.