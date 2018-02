Pollone: quattro feriti in uno schianto tra auto

POLLONE - Quattro persone sono rimaste lievemente ferite ieri, sabato 24 febbraio, in un incidente avvenuto in via Frassati, a Pollone. È accaduto poco dopo le 20. A scontrarsi, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, sono state la Fiat Bravo condotta da una 52enne di Biella, che viaggiava con una donna di due anni più giovane, residente in paese, e la Infiniti di un uomo di 46 anni, che aveva a fianco la moglie di 45. Soccorsi dai mezzi del 118, sono finiti tutti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponderano. Guariranno in una manciata di giorni. Sul posto, per la messa in sicurezza dei veicoli, è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco dal comando provinciale di Biella.