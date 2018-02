Ennesima lite in un centro di accoglienza

BIELLA - I carabinieri sono dovuti intervenire ieri, sabato 24 febbraio, in un centro di accoglienza del Cossatese, dove era scoppiato un litigio tra un ospite e i responsabili. L'uomo, un 19enne del Gambia, non aveva gradito il cibo che gli era stato somministrato, del riso, adducendo problemi di salute. Ne era nata così una violenta discussione, poi degenerata. Solo alla vista delle divise, gli animi si sono calmati. Non è la prima volta che episodi del genere avvengono nei centro che accolgono i rifugiati. Complice la lingua straniera e le diverse abitudini, anche alimentari, spesso scoppiano liti che, alla fine, si risolvono grazie all'arrivo dei carabinieri.