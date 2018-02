Ladri in azione a Pralungo

PRALUNGO - Sentono dei rumori, scoprono di avere i ladri in casa e si rifugiano in camera da letto. È accaduto questa notte, domenica 25 febbraio, a Pralungo, dove sono state due le abitazioni prese di mira dai malviventi. Nella prima hanno fatto scattare l'allarme, che li ha messi in fuga, mentre nella secondo sono riusciti a entrare dopo aver forzato la finestra di un bagno al piano terreno. Entrati, hanno iniziato a rovistare ovunque, svegliando i proprietari. Questi, spaventati, e temendo per la loro incolumità, si sono riunchiusi in una stanza e contattato l'112. I ladri, percepito che in casa c'era qualcuno, sono scappati prima dell'arrivo della pattuglia.