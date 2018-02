Vigliano in lutto per la morte di Giovanni Mora

VIGLIANO - Paese in lutto per la morte di Giovanni Mora. L'uomo aveva 59 anni. Mora era il titolare di una storica salumeria, in via Milano. Mora era ovviamente molto conosciuto, anche al di fuori dei confini del paese. Da qualche tempo era malato di una forma tumorale, contro cui ha lottato. Il funerale si svolgerà lunedì 26 febbrario, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale dell'Assunta.