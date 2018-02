"Piccoli crimimi coniugali" stasera al Sociale

BIELLA - Anna Bonaiuto e Michele Placido sono i protagonisti questa sera di "Piccoli crimimi coniugali", lo spettacolo con cui prosegue la stagione teatrale in abbonamento al Sociale Villani. Appuntamento alle 20,30.

LO SPETTACOLO - Lui e lei sono sposati da quindici anni, apparentemente tranquilli, fino a che un incidente domestico non fa perdere a lui la memoria diventando la causa scatenante di un sottile gioco al massacro. In sintesi è la trama di "Piccoli omicidi coniugali", il dramma di Eric-Emmanuel Schmitt che segna il ritorno a Biella di Michele Placido, nelle vesti di regista e di protagonista insieme ad Anna Bonaiuto. L'appuntamento del teatro Sociale Villani è inserito nell'abbonamento a 9 e in quello a 4 spettacoli.