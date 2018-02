BIELLA - Sono più di 37 mila i biellesi che il 4 marzo saranno chiamati al voto, come il resto degli italiani con più di 18 anni, per il rinnovo di Camera e Senato. In città la complessa macchina che gestisce ogni appuntamento elettorale si è già messa in moto, per garantire ai cittadini tutti i servizi necessari per esprimere il proprio diritto. Per questo è stata creata una sezione speciale sul sito web della città dove saranno raggruppate le informazioni utili oltre a documenti e modulistica.

INFORMAZIONI - Sul sito del Comune è possibile per esempio consultare le liste dei candidati nel collegio di cui Biella fa parte sia per la Camera sia per il Senato, prendendo visione o scaricando la copia dei manifesti che saranno affissi in città. Sono presenti anche i moduli per richiedere il voto a domicilio oppure per votare in Italia anche se si è iscritti alla circoscrizione estero. L'ufficio elettorale di via Battistero 4 è a disposizione per richieste o informazioni oltre che per il rilascio del certificato elettorale in caso di smarrimento oppure di spazio esaurito nelle caselle da far timbrare dal presidente di seggio.