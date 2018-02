La Sbiellata - Telemarker Winter Fest: l'evento per tutti gli #innamoratidelbiellese

BIELLA - Sabato 3 marzo a Bielmonte e domenica 4 marzo a Oropa un weekend interamente dedicato a tutto il popolo di sciatori a "mente e tallone libero" L'obiettivo dei "telemarkerbieleis" è quello di proporre a sciatori esperti e non, grandi e piccini, un modo diverso di scivolare sulla neve.

TELEMARK - Il "telemark" è uno modo di sciare che richiama tempi passati, con lo scarpone non completamente fissato allo sci. L'eleganza di questo tipo di sciata non passa inosservata e oggi con i nuovi materiali lo rende accessibile a tutti sia in pista che in neve fresca. Saranno messi a disposizione gratuitamente materiali per chi vuole avvicinarsi al "tlk" coordinati da Alberto Ramella maestro di "tlk». Il tutto vuole essere un modo per avvicinare con queste giornate più gente possibile sulle montagne biellesi con un programma che prevede feste con musica nei vari rifugi e bar delle due stazioni sciistiche biellesi.

INFORMAZIONI - Il programma prenderà il via sabato 3 marzo a Bielmonte alle ore 8,30 con l’accredito con pacco partecipazione e skipass scontati presso lo stand telemarkerbielèis Si procederà con la fornitura gratuita di materiali e lezioni di circa un'ora sulle piste per imparare divertendosi la tecnica del telemark. Per i "telemarker" più esperti inoltre, la possibilità di testare gratuitamente materiali messi a disposizione per l'evento. Per chi volesse seguire l'intera kermesse: alle ore 12 allo chalet Massaro direttamente sulle piste da sci inizia la festa con "Impacto Zero" che suonano dal vivo, birra Menabrea e assaggi vari. Dalle 16.30 poi tutti al Bucaneve per un grande after ski dedicato ai telemarker con sorteggio finale. Domenica 4 marzo, invece, il ritrovo è fissato alle 8:30 presso le Funivie Oropa con l’accredito e il ritiro pacco partecipazione e skipass scontati presso lo stand telemarkerbielèis; una giornata all’amicizia con i freerider del Mucrone e TelemarkerBieleis sulle piste del Camino e Busacano abbinate ai loro fuoripista storici. Materiale gratuito a disposizione da provare. Feste musica e allegria nei rifugi Savoia e Capanna Renata con gran festa finale al bar delle Funivie dalle ore 16 con afterski del Telemarkerbielèeis con tanta musica.