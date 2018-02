Ruba alimenti per 20 euro e finisce nei guai

BIELLA - Un pluripregiudicato di Biella, S.D., 35 anni, è stato denunciato dai carabinieri per tentato furto. L'uomo, entrato in un supermercato di Chiavazza, ha iniziato a fare incetta di prodotti alimentari, nascondendoli sotto al giubbotto. I suoi movimenti, però, sono stati notati dal personale dell'esercizio commerciale che lo ha tenuto d'occhio e quando ha cercato di guadagnare l'uscita, senza pagare, lo ha bloccato. Perquisito dai carabinieri, giunti in pochi minuti sul posto, aveva addosso 20 euro di generi alimentari. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.