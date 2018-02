Coniugi rientrano a casa e mettono in fuga due ladri

PONDERANO - Nel rientrare a casa, scorgono due soggetti che stanno scavalcando la recinzione della loro casa. Sono stati attimi di paura ieri sera, domenica 25 febbraio, per due coniugi di via Pietro Micca, a Ponderano, che hanno chiamato subito le forze dell'ordine. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, risulta che ad agire siano stati uomini vestiti di scuro, uno dei quali con la barba, che alla vista dei proprietari dell'abitazione, si sono dati alla fuga su una Fiat Panda di colore azzurro chiaro. Il mezzo, purtroppo, malgrado le ricerche, non è più stato trovato in zona. La nota positiva è che i ladri non sono riusciti a penetrare nell'alloggio. Nessuno degli accessi, infatti, mostrava segni di effrazione.