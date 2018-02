Scuola Pallavolo Biellese 1 – 3 Novarclean Volley

BIELLA - E’ arrivata la quarta sconfitta stagionale per la Scuola Pallavolo Biellese che sabato 24 febbraio, nella quindicesima giornata del campionato di Serie D regionale, maschile ha ceduto 1-3 (24-26; 16-25; 25-20; 19-25) nella gara casalinga contro il Novarclean Volley. Una partita altalenante per i ragazzi di coach Barazzotto che ha schierato Emanuele Frison in palleggio opposto a Guala, Pettenati e Bertuzzi al centro, David Frison e Rastello in banda, Vicario libero. Primo set giocato punto a punto, con i biellesi che si sono dimostrati in grado di mettere in difficoltà una squadra decisamente più esperta. Un black out subito dai padroni di casa nella parte finale del parziale ha però permesso agli ospiti di recuperare terreno e chiudere ai vantaggi. Secondo set a senso unico in favore di Novara, complici anche alcune dubbie decisioni arbitrali in momenti fondamentali, a cui è seguita una grande prova di carattere dei biellesi che nel terzo parziale sono tornati in campo con la voglia di ribaltare le sorti del match e che, con un’ottima prova corale, hanno dominato il set. La scia di entusiasmo non è bastata e sono stati gli ospiti a conquistare i tre punti in palio in una partita ben giocata da entrambe le squadre che hanno dimostrato di saper mettere in campo una pallavolo di alto livello.

LE PAROLE - Esordio da centrale titolare per Lorenzo Pettenati, autore di una grande prova, che commenta così il match: «Sono molto contento della nostra partita. Nonostante gli avversari avessero molta più esperienza di noi siamo entrati in campo con molta grinta, lottando su ogni pallone fin dal primo punto e riuscendo anche a metterli in difficoltà. Purtroppo non è bastato a vincere ma abbiamo finalmente dimostrato in casa cosa siamo in grado di fare giocando uniti e credo che questa sia una grande vittoria, soprattutto dopo la partita contro Borgofranco.» Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 3 marzo alle 18, quando i biellesi affronteranno in trasferta la formazione di Domodossola.

Tabellino: Rastello 2, Medri, Bertuzzi 5, Frison D. 17, Sartini 10, Fileppo 5, Guala 3, Frison E. 8, Pettenati 6, Vicario (L), Anselmi (L).

Classifica: Borgofranco Pallavolo 35, Novarclean Volley 35, Scuola Pallavolo Biellese 26, Casa Della Gomma San Paolo 20, Reba Volley 14, Rabino Sport Valchisone 14, Pallavolo Alba 12, Bistrot 2mila8 Domodossola 11, Erreesse Pavic 11, Stamperia Alicese 2.