Neve e gelo fino a mercoledì

BIELLA - Le previsioni di Arpa Piemonte confermano temperature sotto lo zero e possibilità di deboli nevicate fino a mercoledì. Finora non sembrano esserci problemi legati alla viabilità sulle strade cittadine, dopo il passaggio di spartineve e spargisale nella giornata di ieri. Ma le amministrazioni provinciali e comunali raccomandano ancora massima prudenza per possibili formazioni di lastre di ghiaccio: quando la temperatura va al di sotto dei -5° il sale non riesce ad agire.