Esordio azzurro per Lorenzo Michelini

BIELLA - L’Under18 del Biella Rugby, Lorenzo Michelini, ha esordito a Badia Polesine nel match contro la Francia U18, vinto dall’Italia con il punteggio di 18-5. Michelini, atleta di stanza all’Accademia Fir di Milano, era stato voluto dal tecnico Mattia Dolcetto a tutti i raduni di selezione. Partito dalla panchina con il numero 17, ha avuto l’opportunità di giocare dal 53’ fino al termine dell’incontro distinguendosi in diverse occasioni. Di grande soddisfazione per tutto lo staff risultato finale.

ORGOGLIO - Felicissimo, al termine dell’incontro, Michelini ha dichiarato: «E’ stata un’esperienza bellissima. Il momento dell’inno con la maglia della Nazionale addosso è stata adrenalina pura. Non ero molto contento, alla vigilia, di partire come riserva, ma quando ho capito che stava arrivando il mio momento, ho dato il massimo per far vedere, ancora una volta, di cosa sono capace». Italia – Francia U18 era il primo test in vista dell’International Series 2018 che si giocherà in Galles nei primi giorni di aprile.