Potando le piante precipita da una scala

LESSONA - Attimi di apprensione oggi, lunedì 26 febbraio, per un uomo di 81 anni, di Lessona, precipitato da una scala. È accaduto in via Fratelli Tondi, dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, insieme all'èquipe medica del 118. Dalle prime, quanto sommarie, informazioni, il pensionato era impegnato in alcune opere di potatura nel suo terreno, quando ha perso l'equilibrio ed è finito a terra. Immediatamente soccorso dai familiari, è stato in seguito trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. E ancora, sempre i pompieri, sono intervenuti a Netro e a Mongrando, per due persone che si sono sentite male in casa e non erano in condizioni di aprire le porte delle rispettive abitazioni. Pure in questa occasione, il tempestivo intervento dei soccorsi dal Comando provinciale di via Santa Barbara ha risolto le situazioni.