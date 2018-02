BIELLA - Parole di grande entusiasmo da parte del tecnico bianconero nel post partita vinta dalla Biellese contro l'Arona (4 a 1). Mister Braghin infatti dice: «Devo fare i complimenti alla squadra».

Complimenti alla squadra...

«Abbiamo vinto e abbiamo segnato quattro gol. Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè oggi non era di certo semplice giocare su questo campo».

L'analisi del match?

«La partita l'abbiamo sempre fatta noi, creando i presupposti per vincere fin da subito. Mi dispiace di aver preso gol all'ultimo minuto, perchè probabilmente avevamo già la testa negli spogliatoi. Due salvataggi sulla linea di porta: uno per fare un fuorigioco che non bisognava fare e l'altro su calcio piazzato perchè spesso e volentieri ci addormentiamo».

Avete mostrato una marcia in più degli avversari. E' d'accordo?

«Dalla partita di Verbania la squadra sta giocando un buon calcio, vedo un gruppo motivato con la voglia di fare bene. Anche oggi abbiamo creato tanto, mettendo in difficoltà il nostro avversario».