Sostegno: ladri rubano preziosi per 15 mila euro

SOSTEGNO - Ammonta a 15 mila euro il bottino di un furto messo a segno, recentemente, in un'abitazione di Sostegno. I ladri, approfittando dell'assenza del proprietario, un 57enne, si sono introdotti nella casa forzando una porta finestra e andando a colpo sicuro. Si sono infatti diretti verso la cassaforte a muro e l'hanno forzata. Dentro c'erano orologi e oggetti in oro di grande valore. Dopo si sono dileguati, senza che nessuno in zona si fosse accorto di nulla. A fare l'amara scoperta, e a richiedere l'intervento dei carabinieri, ovviamente, è stato il derubato. Ora sono in corso indagini per risalire agli autori del colpo. Come sempre la raccomandazione è di non parlare mai, e men che meno mettere sui social, l'entità dei valori che si tengono in casa e le ore in cui ci si assenta.