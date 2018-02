Rubata una reliquia di Sant'Andrea

SAGLIANO MICCA - Sono tornati in azione, nel Biellese, i ladri di oggetti sacri. A essere presa di mira, in questa occasione, è stata la chiesa di frazione Oneglie, a Sagliano Micca, da dove è sparita una preziosa reliquia di Sant'Andrea, venerato dalla comunità, candelabri e alcune statue di piccole dimensioni. Un furto anomalo, visto che il luogo sacro si trova in un posto impervio, conosciuto da pochi. Per raggiungerlo la strada è fatta di tornanti che, viste le condizioni climatiche, ne rendono difficile l'accesso. Eppure, ignoti sono arrivati fin lassù, si sono aperti un varco attraverso una finestra e poi hanno preso tutto quello che potevano. Impossibile pensare che, sul territorio, un soggetto non abbia data la classica "imbeccata".

INDAGINI - Ora sull'episodio indagano i carabinieri. Tornando a Sant'Andrea, patrono dei pescatori, dopo il martirio sulla croce, che prende per le fattezze il suo nome, i resti vennero spostati da Patrasso a Costantinopoli, per poi essere diffusi ovunque. Ma chi sapeva della presenza di un piccolo particolato nel Biellese? È stato un caso? I ladri hanno rubato di tutto e di più, pur di portare via qualcosa?