Case della Salute di Biella e Cossato: aperti gli ambulatori cure primarie

BIELLA - Si implementano sempre di più le attività assistenziali promosse all’interno delle case della salute dell’Azienda sanitaria locale. Da giovedì 1 marzo a Biella e Cossato saranno aperti – tutti i giorni dalle 13 alle 15 – ambulatori dedicati alla gestione dei pazienti residenti nell’Asl di Biella in terapia anticoagulante orale e per rispondere ad alcuni bisogni di medicina generale, in situazioni particolari in cui non è presente o non raggiungibile in tempi brevi il proprio medico curante. Nelle case della salute lavorano, infatti, medici di medicina generale e altre professionalità che offrono un modello organizzativo innovativo nell’assistenza al cittadino. In un’unica struttura converge l’attività dei medici di medicina generale, degli infermieri del distretto, dei servizi a gestione diretta del distretto, degli specialisti ambulatoriali, serd, psichiatria e dipartimento di prevenzione.

SERVIZI - All’interno della casa della salute di Biella sono inoltre stati avviati, già da alcune settimane, gli ambulatori infermieristici nonché specialistici di psichiatria, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. In questo caso il tipo di patologie trattate rientra nella categoria dei disturbi mentali comuni (depressione lieve e moderata, disturbi d’ansia, disturbi del sonno). Disponibili il lunedì - dalle 16 alle 18 - e il venerdì dalle 9 alle 11 anche alcune delle attività realizzate dal Serd, il servizio dedicato alla gestione delle dipendenze. Gli orari di apertura delle case della salute: a Biella, presso l’ospedale, l’ambulatorio di cure primarie è aperto dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi e prefestivi) telefono 01515159168; Cossato in Via Pier Maffei 59 da lunedì al venerdì (esclusi festivi e prefestivi) sempre dalle 13 alle 15 - 015-15159444. ​