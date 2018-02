Camminata in montagna con la Pietro Micca

BIELLA - Cosa fare una domenica mattina di marzo? Se ti piace camminare in montagna e vuoi conoscere uno sport che possa includere la tua passione puoi scoprire la Marcia alpina di regolarità. Con l’apertura della stagione agonistica la sezione Escursionismo dell’A.P.D. Pietro Micca organizza domenica 4 marzo una dimostrazione aperta a tutti per farvi scoprire questo sport. L’appuntamento è per le ore 9:30 presso il piazzale Don Giorgio Coda Mer (ex Macello Biella) a Biella, una spiegazione sulle poche regole di marcia e poi si prova, terminerà verso le ore 12. Si consiglia un abbigliamento comodo, scarponcini o scarpe con suole adatte ai sentieri, un cronometro o un orologio che segni i secondi. Per informazioni: 3347280911.