Sicurezza stradale, controllate quasi mille automobili

BIELLA - Anche la Questura di Biella, con i suoi uomini, insieme alle forze dell'ordine ha preso parte all'operazione nazionale denominata "Safety car». Lo scopo era quello di controllare, su tutto il territorio nazionale, i veicoli a due e quattro ruote in circolazione, su indicazione della Direzione centrale anticrimine. Per quello che riguarda la provincia, nell'arco di tre giorni, sono state ben 973 le targhe controllate, 178 i mezzi, e 192 le persone identificate. Scendendo nei particolari, ben 28 utenti della strada sono stati sanzionati per varie violazioni al codice della strada e 4 i nmezzi sequestrati, in quanto non in grado, per varie ragioni, di circolare.