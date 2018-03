Confesercenti, sabato due iniziative nel cuore di Biella

BIELLA - Sabato 3 marzo nel cuore di Biella sono previste due iniziative che coinvolgono i commercianti del centro con la colalborazione di Confesercenti del Biellese: dalle 15.30 in via Duomo, sotto il campanile, i commercianti della zona esibiranno e metteranno in vendita le mongolfiere degli "Gnomi della Lana». Il ricavato verrà donato alla Croce Rossa Italiana della sezione di Biella per contribuire all' acquisto di una nuova ambulanza. Per tutto il giorno è inoltre prevista l'iniziativa commerciale del "fora tüt" durante la quale i commercianti del centro esporranno fuori dal proprio negozio le occasioni e le offerte da cogliere durante la classica passeggiata nel cuore di Biella.