Derubata di tremila euro

BIELLA - Lascia per pochi minuti la borsa sull'auto e si ritrova derubata di oltre 3 mila euro. Vittima una donna biellese che, alcune settimane fa, aveva parcheggiato il veicolo in via Rosselli, in città, per una veloce commissione. Al suo ritorno l'amara scoperta: qualcuno si era impossessato del suo portafogli. Dentro, oltre ai documenti, c'erano 200 euro e la carta di credito. Ed è con quest'ultima che i ladri, ancora sconosciuti, hanno effettuato qualcosa come sei prelievi, in altrettante banche, da 500 euro l'uno, per un totale di 3 mila euro. Alla derubata non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai carabinieri, che ora stanno cercando di identificare gli autori del furto.