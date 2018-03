Arriva la cenerentola del torneo, vietato distrarsi

BIELLA - Nonostante la neve caduta, Edilnol Brc è determinata a giocare sul proprio campo, domenica prossima, il quattordicesimo turno del campionato che la vede opposta a Bergamo, fanalino di coda della classifica del girone. Biella, reduce da una serie di quattro vittorie consecutive, ottenute nell’ordine con Lecco, Lumezzane, Amatori Alghero e Amatori & Union Milano, mai battuta sul campo di casa, affronterà il prossimo impegno come una buona opportunità per ottenere il massimo dei punti a disposizione.

LE PAROLE - Nonostante il turno di riposo della scorsa settimana, gli allenamenti sono continuati con il ritmo di sempre, come spiega l’ head coach Andrew Douglas: «Siamo sempre riusciti ad allenarci molto bene e con grande intensità, cercando quando possibile, di aumentarla. Anche la neve caduta sul campo non è stata in grado di fermarci. Tutta la squadra ha una gran voglia di rientrare in campo per una partita vera e finalmente, con Bergamo, tornerà ad avere l’occasione per farlo. A proposito di Bergamo e della posizione da loro occupata attualmente in classifica, voglio ricordare che non esistono partite facili. E’ chiaro che cercheremo di portare a casa il punteggio massimo, ma quello di cui dobbiamo preoccuparci è unicamente la nostra prestazione, che dovrà essere la migliore possibile. Giocare sul nostro campo sarà come sempre un grande piacere, speriamo nonostante il meteo, di avere come sempre il supporto nel nostro pubblico. La presenza dei nostri sostenitori, fino ad ora, ci ha permesso di realizzare le prestazioni migliori».

BERGAMO - Bergamo, battuto da Edilnol all’ andata con il punteggio di 45-5, è reduce dalla sconfitta contro Piacenza patita nell’ultima giornata. Fino a questo momento aveva ottenuto due sole vittorie, con Amatori Novara e Sondrio. Due successi conseguiti negli ultimi due mesi, chiaro sintomo della crescita del quindici giallorosso. Calcio d’inizio alle ore 14.30.



Serie B girone 1 – 14a giornata – 4-03-18: Amatori & Union Rugby Milano – Lecco; Edilnol Biella Rugby – Bergamo. 11-03-18: Amatori Novara – Amatori Capoterra; Piacenza – Cus Milano; Amatori Alghero – Lumezzane; Monferrato – Sondrio.



Classifica. Amatori Alghero e Monferrato punti 53; Cus Milano 52; Edilnol Biella Rugby 51; Piacenza 39; Amatori Capoterra 37; Lumezzane 31; Sondrio 24; Amatori Novara 16; Lecco e Amatori & Union Milano 15; Bergamo 9.