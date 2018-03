Alunni di Miagliano e Andorno al progetto didattico-sportivo “Scuola In…Acqua"

BIELLA - Una tradizione che si rinnova ormai da diversi anni quella della partecipazione della scuola dell’infanzia di Miagliano ed Andorno Micca al progetto didattico-sportivo «Scuola In…Acqua», ideato, promosso ed organizzato dalla società In Sport Piscina Rivetti Biella. L’obiettivo del corso è migliorare l’approccio dei bambini con l’acqua e lavorare in forma ludica sullo sviluppo dell’autonomia. In questo anno scolastico sono 26 i bambini e le bambine che frequentano la piscina Rivetti per un corso a progetto della durata di 10 lezioni, seguite dagli istruttori dello staff In Sport, Maria Laura, Simone, Giulio, Luca (nella foto assieme ai bambini), ogni giovedì dalle 10 alle 10.45.